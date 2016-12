The following is a Google translation from French to English. The original article, in French, is below.

Montréal must be a leader in protecting and promoting drinking water, according to Projet Montréal. “We are fortunate to have high quality drinking water, but we tend to take it for granted. It is time to act to demonstrate that water is indeed a priority for Montréal and that the City is ready to take concrete steps to protect and showcase it, “said Sylvain Ouellet, Official Opposition on Sustainable Development.

In 2016, the Pointe-Claire plant in the City of Montreal obtained the maximum five-star rating for the Environment Network’s program for excellence in drinking water and Montrealers should be proud of it. That’s why Projet Montréal wants the City of Montreal to become a Blue Community. The Blue Communities Project is a joint initiative of the Blue Planet Project, the Canadian Union of Public Employees (CUPE) and the Council of Canadians, supported by the Coalition Eau Secours !. The project provides for municipalities to recognize water as a human right, promote water and wastewater services, and prohibit fluoridation of drinking water.

“Municipal recognition of the right to water would protect Montrealers from price fixing that would limit access to safe drinking water. It would also ensure that all residents have access to sufficient quantities of drinking water, provide citizens with information on their water supply, and promote water conservation and reuse as well as protection of Sources of water. Montrealers will come out great winners, “explained Sylvain Ouellet.

Abdul Pirani, spokesperson for the Montreal chapter of the Council of Canadians, recalls that municipalities that are members of the Blue Communities must ban the sale of bottled water to public establishments and municipal events. “The City of Montreal produces water of tremendous quality and is readily available. Nothing can justify the supply of bottled water. Montreal must promote the drinking water it produces, “he argued. The project is gaining momentum on a global scale. In particular, the City of Paris became a Blue Community in March 2016.

The Blue Communities also undertake to ban the fluoridation of their drinking water. “Fluoridation raises ethical, legal and public health issues. Fluoride products are not registered or regulated by Health Canada. However, they are classified as “hazardous toxic products” by Environment Canada and their impacts on human health, including dental fluorosis, are extensively documented scientifically. Moreover, we are still unaware of the effects of this practice on flora and fauna, where fluoridation products are mostly found, “explained Ariane Cimon-Fortier, Executive Director of the Coalition Eau Secours !.

A motion from the Official Opposition on this matter will be debated in today’s municipal council. “Ownership and public use of water and wastewater systems have improved access to and quality of water over the past 100 years. Now is the time to move up a gear and ensure we protect this priceless resource, “said Alex Norris, Jeanne-Mance’s advisor.

Original article in French:

MONTRÉAL, le 20 déc. 2016 /CNW Telbec/ – Montréal doit être une leader en matière de protection et de promotion de l’eau potable, selon Projet Montréal. « Nous avons la chance d’avoir une eau potable de grande qualité, mais nous avons tendance à la prendre pour acquise. Il est temps d’agir pour démontrer que l’eau est effectivement une priorité pour Montréal et que la Ville est prête à poser des gestes concrets pour la protéger et la mettre en valeur », a déclaré Sylvain Ouellet, porte-parole de l’Opposition officielle en matière de développement durable.

L’usine Pointe-Claire de la Ville de Montréal a obtenu, en 2016, la note maximale de cinq étoiles au programme d’excellence en eau potable du Réseau Environnement et les Montréalais devraient en être fiers. C’est pourquoi Projet Montréal souhaite que la Ville de Montréal devienne une Communauté bleue. Le projet Communautés bleues est une initiative conjointe du Blue Planet Project, du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et du Conseil des Canadiens, appuyée par la Coalition Eau Secours!. Le projet prévoit que les municipalités qui s’y joignent reconnaissent l’eau comme un droit de la personne, fassent la promotion des services d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées et interdisent la fluoration de l’eau potable.

« Une reconnaissance municipale du droit à l’eau permettrait de protéger les Montréalais contre une fixation des prix qui limiterait l’accès à l’eau potable. Elle permettrait aussi de veiller à ce que tous les résidents aient accès à des quantités suffisantes d’eau potable, de fournir aux citoyens des renseignements sur leur approvisionnement en eau et de promouvoir la conservation et la réutilisation de l’eau ainsi que la protection des sources d’eau. Les Montréalais en sortiraient grands gagnants », a expliqué Sylvain Ouellet.

Abdul Pirani, porte-parole du chapitre Montréal du Conseil des Canadiens, rappelle que les municipalités membres des Communautés bleues doivent bannir la vente d’eau embouteillée dans les établissements publics et lors d’événements municipaux. « La Ville de Montréal produit une eau de qualité formidable et facilement disponible. Rien ne peut y justifier l’offre d’eau embouteillée. Montréal doit promouvoir l’eau potable qu’elle produit », a-t-il soutenu. Le projet prend d’ailleurs de l’ampleur à l’échelle mondiale. La Ville de Paris est notamment devenue une Communauté bleue en mars 2016.

Les Communautés bleues s’engagent également à bannir la fluoration de leur eau potable. « La fluoration de l’eau soulève des enjeux éthiques, légaux et de santé publique. Les produits de fluoration ne sont pas homologués ni réglementés par Santé Canada. Ils sont toutefois classés “produits toxiques dangereux” par Environnement Canada et leurs impacts sur la santé humaine, dont la fluorose dentaire, sont abondamment documentés scientifiquement. De plus, nous ignorons toujours les effets de cette pratique sur la flore et la faune, où les produits de fluoration se retrouvent en majorité », a expliqué Ariane Cimon-Fortier, directrice générale de la Coalition Eau Secours!.

Une motion de l’Opposition officielle à ce sujet sera débattue au conseil municipal d’aujourd’hui. « La propriété et l’exploitation publique des réseaux d’alimentation en eau et de traitement des eaux usées ont amélioré l’accès et la qualité de l’eau au cours des 100 dernières années. Il est maintenant temps de passer à la vitesse supérieure et de nous assurer de protéger cette ressource inestimable », a conclu Alex Norris, conseiller de Jeanne-Mance. Pour consulter les détails de la motion, cliquez ici : http://bit.ly/communauté-bleue.

